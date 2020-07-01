"Транснефть-Сибирь" выпустило мальков муксуна в Обь

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

778 тыс. мальков муксуна выпустило АО "Транснефть-Сибирь" в протоку Байбалаковскую реки Обь на территории Югры.

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть" на период 2019-2021 годов. На его реализацию направлено 15,5 млн рублей.

Подращивание молоди муксуна выполнялось в естественном водоеме – в пруду Луговской сор, расположенном рядом с пр. Байбалаковской. Среднештучная навеска в 3,48 грамма и удовлетворительное состояние биоресурса подтверждены комиссией, в состав которой вошли представители Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, территориального структурного подразделения Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры, ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов".

Восполнение биологических водных ресурсов осуществляется в регионах деятельности АО "Транснефть-Сибирь" при реализации программ технического перевооружения и реконструкции, капитального ремонта объектов магистрального трубопроводного транспорта и прочих капитальных вложений.