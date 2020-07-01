В Тюмени погода меняться не собирается

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Рассчитывать на изменение погодного тренда в Тюменской области не приходится, сообщают Метеовести.

Регион находится под влиянием антициклона, казалось бы, стоит радоваться – дожди не доходят. Но в этом тоже нет ничего хорошего. Очаг высокого давления висит здесь уже слишком долго, и из-за него отмечается настоящая засуха. В некоторых районах Тюменской области по меньшей мере с начала второй декады июля с небо не упало ни капли! А температура при этом – аномально высокая: на 3-6° выше нормы.

В таких условиях скорость испарения почвенной влаги возрастает почти на треть.

В Тюмени до конца недели без осадков, воздух будет прогреваться до +22 +23°. И лишь с понедельника, 27 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +12..14°, днем +21..23°, ветер северный, умеренный.