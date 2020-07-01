Мемориал "Мы победили" открыли в тюменском сквере Якова Неумоева

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественное открытие мемориала "Мы победили" прошло в обновленном тюменском сквере Якова Неумоева 23 июля. Теперь территория сквера разделена на зоны: прогулочная, мемориальная и детские площадки.

Напомним, благоустройство сквера началось в июне 2019 года, его общая площадь составила 3,2 га. Теперь здесь установлены 48 скамеек, оборудованы 83 парковочных места, смонтированы три детские площадки, выполнено наружное освещение и система видеонаблюдения. Высажены 3 тыс. 498 деревьев и кустарников.

Впервые при благоустройстве скверов в Тюмени часть пешеходной зоны в сквере выполнена из древесно-полимерного композита. Оборудована зона для отдыха со скамейками индивидуального проектирования. Также в сквере установлены интерактивные информационные киоски.

Центральной точкой сквера стал мемориал, посвященный тюменским предприятиям, которые в годы Великой Отечественной войны помогали фронту ковать победу. На нужды фронта работали 27 предприятий - кроме оружия они выпускали самую разнообразную продукцию - лыжи, фанеру, гвозди.

Также у входа в сквер установлен памятник Герою Советского Союза, почетному гражданину Тюмени Якову Неумоеву, отличившемуся в боях под Витебском. В декабре 1943 года его эскадрон уничтожил три танка, пять машин и большое количество солдат и офицеров противника. В мае 1945 года капитан Неумоев со своими бойцами встретился на берегу Эльбы с американскими союзниками, а в июне принял участие в Параде Победы в Москве.

"Передо мной стояла очень непростая задача, - рассказал о концепции монумента его автор, скульптор Сергей Титлинов. - Как показать вклад отдельного предприятия в Победу? При определенном ракурсе и на определенном расстоянии изображения на стелах складываются в единое целое - знаменитую фотографию "Комбат", сделанную Максом Альпертом. Этот лейтенант, поднявшийся навстречу пулям в 1942 году, стал предвестником 9 мая 1945".

Глава Тюмени Руслан Кухарук назвал открытие мемориала историческим событием и призвал тюменцев не забывать передавать память следующим поколениям.

Николай Ступников