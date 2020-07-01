Школа экспорта-2020 открыла свои двери для предпринимателей Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Семинар "Основы экспортной деятельности" в рамках курса АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский Экспортный Центр" "Жизненный цикл экспортного проекта" состоялся в тюменском технопарке с 21 по 22 июля.

Организаторами мероприятия выступили Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

На семинаре состоялось официальное открытие "Школы экспорта" в Тюменской области. С приветственными словами к слушателям обратился руководитель Центра поддержки экспорта Андрей Карташов, который отметил важность обучения для потенциальных экспортеров и актуальность экспортного направления в условиях пандемии.

Также с напутственными словами к слушателям обратился выпускник "Школы экспорта-2019", коммерческий директор ООО "Тюменские аэрозоли" Андрей Рычков. Он поделился историей успеха своей компании, продукция которой представлена на рынках Казахстана, Беларуси, Армении, Вьетнама, Китая и многих других стран.

"Если раньше многие рабочие процессы отнимали у меня по нескольку часов, то после обучения в "Школе экспорта-2019" я знаю, как за пять минут оформить инвойс, и у меня появилось много дополнительного времени как у коммерческого директора, чтобы заниматься расширением рынка сбыта нашей продукции", - отметил Андрей Рычков.

"Основы экспортной деятельности" - это первый семинар из запланированных одиннадцати, которые будут проведены в этом году в период с июля по ноябрь. На обучении присутствовали представители 13 Тюменских компаний: ООО "Чипмедиа.ру", ООО "Уват Лес", ООО "Розничные технологии", ООО "Тюменьзарубежтур", ООО "ПСФ Квартал", ООО "Интеко", ООО "Нордэко", ООО "Ресурс Плюс", ИП Котова Т.В., ИП Волков П.М., ИП Кабирова И.А., ИП Самсонов И.И., ИП Рожков И.Ю.

На семинаре рассмотрели темы от выбора рынка и поиска покупателей до валютных платежей и рисков в экспортной деятельности.

Как отметила Асемгуль Айткужинова, маркетолог ИП Рожков И.Ю. (Сыроварня Сеньор Джованни): "На 2020 год у нас стояла задача - выйти на экспортные рынки, но не было понимания, как это сделать. На семинаре мы узнали первичную информацию по "упаковке" экспортного проекта и о том, как нам в этом могут помочь государственные институты развития экспорта. Особенно заинтересовала информация о каталоге "Made in Russia", в который мы попытаемся попасть в ближайшее время".

Следует отметить, что обучение для субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области проходит на безвозмездной основе и по окончании семинара компании получают сертификат от АНО ДПО "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский Экспортный Центр".

Следующий семинар "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров" состоится уже 19 августа. Заявки принимаются здесь.