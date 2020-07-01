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В Тобольске выбрали "Ангела года"

Общество, 16:27 24 июля 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тоболячка Арина Полкова стала победителем городского конкурса "Ангел года 2020", сообщает администрация Тобольска.

В 2020 году два тура конкурса прошли в дистанционном формате. Конкурсные задания выполнялись дома: родители записывали видео с творческими номерами, визитками и дефиле своих детей.

Обладателем титула "Мистер Элегантность" стал Марк Гимадиев. "Мисс Гармонией" назвали Ульяну Столбикову. В номинации "Мисс Юная модель" награждена Кристина Лезная. Титул "Мисс Задоринка" получила Полина Данилова. Титул "Мисс Очарование" у Анны Темниковой. "Мисс Зрительских симпатий" стала Мадина Кульмаметьева, а "Мисс Звездочка" Виктория Шурхай. В номинации "Мисс Талант" награждена Елизавета Сизикова. Титул "Мисс Грация" получила Елизавета Корепанова. "Мисс Юная принцесса" названа Анна Качанова.

Все победители и призеры конкурса уехали с церемонии награждения на новеньких самокатах.

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# конкурс , Тобольск

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