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Тюменцы могут овладеть сурдопереводом

Общество, 12:34 25 июля 2020

tkpst.ru

Тюменцы могут получить профессию сурдопереводчика, не выезжая за пределы региона. В России только 12 высших и средних профессиональных организаций готовят таких специалистов, сообщает региональный департамент образования и науки.

Профессию сурдопереводчика можно получить в Тюменском колледже производственных и социальных технологий. Документы для поступления нужно подать до 15 августа.

В Тюменской области на 8 тыс. 613 глухих людей всего 40 сурдопереводчиков.

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