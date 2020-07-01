Бесплатный курс по выбору специальностей разработали тюменские педагоги-психологи

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Тюменские педагоги-психологи Ольга Дежурко и Юлия Агеева разработали задания, которые легли в основу виртуального курса "Выбор профессии".

"Когда мы работали над созданием Levelbox "Выбор профессии", то исходили из определения, что каждый ребенок талантлив. Поэтому задания помогают раскрыть творческий потенциал и сформировать понимание, что во взрослой жизни перемены неизбежны. Надеемся, участники получат много положительных эмоций и смогут подумать о том, в каких областях их таланты найдут применение", - рассказали авторы.

Доступ к Levelbox "Выбор профессии" - по ссылке, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".