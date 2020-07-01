Тюменцы подарили детям-сиротам надувной бассейн и игрушки

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

В Тюменском доме ребенка проживают около ста малышей от рождения до трех лет. Благотворители привезли ребятам надувной бассейн, игрушки, книги и коврики.

"Инициатором стал Дмитрий Гордеев, остальные участники проекта предложение одобрили. Сообща мы воплотили в жизнь хорошую идею. Сегодня с Евгением Шубиным и Александром Глухаревым передали подарки воспитателям", - рассказала депутат Тюменской областной Думы дом Ольга Швецова.

Депутат отметила, что учреждение оснащено всем необходимым, но подарки лишними не будут, пишет "Тюменская область сегодня".