Картины, написанные тюменской нефтью, представят в Татарстане

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Персональная выставка Альфеи Мухаметовой "Живая Этника" открылась в городе Елабуга (Татарстан). В экспозицию вошли 104 работы.

"Сюжеты, созданные на панно олицетворяют жизненную направленность мусульман, рождение, продолжение рода, бытовые сказания. Они уникальны уже потому, что выполнены с помощью нетрадиционной техники и весьма неожиданного материала", - говорит художница.

Работы Альфеи Мухаметовой выставлялись на 200 различных площадках во всем мире, пишет "Тюменская область сегодня".