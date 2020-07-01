В День города тюменские пожарные повторили фотографию своих предшественников

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

В День города тюменские пожарные повторили фотографию своих предшественников, сделанную более двадцати лет назад, сообщает МЧС Тюменской области.

В конце 90-х годов местом для памятного снимка огнеборцы выбрали стелу, расположенную по Ялуторовскому тракту при въезде в столицу Тюменской области.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

В 2020 году сотрудники специализированной пожарно-спасательной части повторили исторический снимок и посвятили его 371-й годовщине со дня образования Пожарной охраны России и 30-летнему юбилею создания МЧС России.

Напомним, скульптурная композиция "Тюмень летящая" – работа скульптура Николая Распопова в соавторстве с архитектором Валерием Субботиным. Николай Васильевич представил Тюмень в образе свободно летящей женщины, держащей в руках ключ от города, который она доверчиво протягивает горожанам.