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В День города тюменские пожарные повторили фотографию своих предшественников

Общество, 16:27 25 июля 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

В День города тюменские пожарные повторили фотографию своих предшественников, сделанную более двадцати лет назад, сообщает МЧС Тюменской области.

В конце 90-х годов местом для памятного снимка огнеборцы выбрали стелу, расположенную по Ялуторовскому тракту при въезде в столицу Тюменской области.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

В 2020 году сотрудники специализированной пожарно-спасательной части повторили исторический снимок и посвятили его 371-й годовщине со дня образования Пожарной охраны России и 30-летнему юбилею создания МЧС России.

Напомним, скульптурная композиция "Тюмень летящая" – работа скульптура Николая Распопова в соавторстве с архитектором Валерием Субботиным. Николай Васильевич представил Тюмень в образе свободно летящей женщины, держащей в руках ключ от города, который она доверчиво протягивает горожанам.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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