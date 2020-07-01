Историю окружающей среды обсудят в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Онлайн-школа по проблемам антропоцена и истории окружающей среды

пройдет в ТюмГУ с 27 по 31 июля, сообщает правление стратегических коммуникаций вуза.

Школа "Переходя границы природы: антропоцен и окружающая среда в истории Северной Евразии" затронет проблемы истории экологии, окружающей среды, применимости и ценности концепции антропоцена для истории Сибири и России.

В числе участников – молодые исследовательницы и исследователи из городов России (Пермь, Томск, Москва, Санкт-Петербург), США, Австрии и других стран.

В рамках школы запланирован ряд публичных мероприятий, в частности лекции таких крупных исследователей экологической истории России и СССР, как Дэвид Мун и Виктор Пал. С лекцией выступит и специалист по истории и культуре советской и современной Сибири Михаил Рожанский.

В работе школы в качестве экспертов и дискутантов принимают участие Елена Кочеткова, сотрудница Лаборатории экологической и технологической истории НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Роман Гильминтинов, докторант Университета Дюка (США), Энди Бруно, доцент Северного Иллинойского Университета (США) и ряд других ученых.

По вопросам участия в мероприятиях школы обращаться к сотруднику Центра "Человек, природа, технологии" Тимофею Ракову.