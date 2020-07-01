Названы продукты, помогающие сохранить молодость кожи

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Еда, богатая антиоксидантами, коллагеном, минералами и обладающей противовоспалительными свойствами, позволит омолодить организм и наладить его работу.

Такое мнение высказал ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета Рупи Ожла, сообщает РИА Новости.

По словам доктора, которого называют одним из ведущих голосов Британии в вопросах питания, следует отказаться от пищи с высоким содержанием железа, в частности красного мяса (говядины и баранины), которое может привести к резким возрастным изменениям.

"Употребление большого количества фруктов и овощей каждый день обеспечит организм множеством растительных веществ, которые балансируют излишние воспалительные процессы, сокращают повреждения клеток и защищают их в процессе старения", — отметил ученый.

Также, добавил он, низкобелковая диета сокращает излишнюю выработку гормона роста, который может ускорить возрастные изменения.