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Ребят из викуловской глубинки посвятили в юные танкисты

Общество, 16:27 27 июля 2020

из архива молодежного объединения "Направление ПЛЮС"

Патриотическую игру подготовили активисты молодежного движения "Направление ПЛЮС" для детей Викуловского района.

В нее сыграли ребята из сел Малахово и Доставалово. На вечер они превратились в юных танкистов. Ребятам предстояло сбить вражеские танки с импровизированного поля боя. Игра вызвала море эмоций у детворы, после завершения все участники получили сладкие призы.

Как отметили организаторы, цель выездного мероприятия - патриотическое воспитание молодежи, привитие интереса к истории своей страны. Игра прошла в рамках Всероссийской акции "Добровольцы - детям" и регионального проекта "Лето - пора находок, а не потерь".

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Евгения Шевцова

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# Викуловский район , волонтеры , патриотическое воспитание

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