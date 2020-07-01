Ребят из викуловской глубинки посвятили в юные танкисты

из архива молодежного объединения "Направление ПЛЮС" из архива молодежного объединения "Направление ПЛЮС"

Патриотическую игру подготовили активисты молодежного движения "Направление ПЛЮС" для детей Викуловского района.

В нее сыграли ребята из сел Малахово и Доставалово. На вечер они превратились в юных танкистов. Ребятам предстояло сбить вражеские танки с импровизированного поля боя. Игра вызвала море эмоций у детворы, после завершения все участники получили сладкие призы.

Как отметили организаторы, цель выездного мероприятия - патриотическое воспитание молодежи, привитие интереса к истории своей страны. Игра прошла в рамках Всероссийской акции "Добровольцы - детям" и регионального проекта "Лето - пора находок, а не потерь".

Евгения Шевцова