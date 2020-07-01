Полторы тысячи ямальских школьников получили путевки в лагерь "Орленок"

с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram

1,5 тысячи школьников ЯНАО отправятся в августе во Всероссийский детский центр "Орленок" на берегу Черного моря. Из-за пандемии не удалось организовать отдых детей в первые два месяца лета.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"В августе ситуация улучшилась, поэтому полторы тысячи ребят с Ямала смогут поехать на юг. Будет две смены в два лагеря - "Премьера" и "Орлёнок". Бесплатные путевки могут получить дети из многодетных и особо нуждающихся семей, социально незащищенных категорий, а также дети врачей, которые все это время борются с коронавирусом", - сказал глава округа.

с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram

В качестве примера - обладателей путевки на отдых к Черному морю - Дмитрий Артюхов приводит семью Карамовых из Ноябрьска. У супругов шестеро детей, ожидается рождение еще одного малыша. Трое старших детей - Никита, Артём и Милана - в августе вместе с другими ямальскими ребятами отправятся в легендарный лагерь "Орленок".

Отправить больше ребят правила безопасности пока не позволяют, отмечает Артюхов. В лагерях будут строго соблюдаться указания Роспотребнадзора - социальное дистанцирование, масочный режим в помещениях, в номерах будет меньше детей, чем обычно. В 2021 году постараемся увеличить количество путевок, чтобы те ребята, кто не смог поехать в этом, смогли отдохнуть.

Анжела Лебедева