Тюменская фирма за долги лишилась автомобиля Bentley

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Судебные приставы поместили на спецстоянку автомобиль Bentley, принадлежавший обществу с ограниченной ответственностью по оптовой торговле топливом. Долги компании составили более 5 млн рублей, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, руководство фирмы некоторое время не платило зарплату сотрудникам и они обратились в суд. Также у компании имеются неоплаченные штрафы ГИБДД, штрафы по налогам и долги перед юридическими лицами.

Судебные приставы объявили в розыск имущество компании. Выяснилось, что в собственности общества есть автомобиль Bentley. Однако представители должника пытались убедить пристава, что данный автомобиль им уже не принадлежит.

Сотрудники межрайонного отделения розыска установили местонахождение дорогой иномарки. Bentley помещен на спецстоянку, его средняя стоимость при реализации сможет покрыть всю сумму долга.