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В Аромашево прошла акция "Паркуй смартфон"

Общество, 18:49 31 июля 2020

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Волонтеры и сотрудники Госавтоинспекции провели акцию "Паркуй смартфон" в с. Аромашево, сообщает администрация Аромашевского района.

Участники акции разъяснили водителям и пешеходам, что отвлечение внимания во время движения на смартфон представляет опасность для людей, переходящих проезжую часть, движущихся на велосипедах и автомобилях. Автоинспекторы подробно объяснили причины ДТП и давали рекомендации, как избежать аварийных ситуаций на проезжей части.

Водителям напомнили, что правила дорожного движения запрещают использование телефонов во время вождения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

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# Аромашево , ГИБДД

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