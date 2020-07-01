В Аромашево прошла акция "Паркуй смартфон"

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Волонтеры и сотрудники Госавтоинспекции провели акцию "Паркуй смартфон" в с. Аромашево, сообщает администрация Аромашевского района.

Участники акции разъяснили водителям и пешеходам, что отвлечение внимания во время движения на смартфон представляет опасность для людей, переходящих проезжую часть, движущихся на велосипедах и автомобилях. Автоинспекторы подробно объяснили причины ДТП и давали рекомендации, как избежать аварийных ситуаций на проезжей части.

Водителям напомнили, что правила дорожного движения запрещают использование телефонов во время вождения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.