Авиасообщение со Швейцарией возобновит Россия с 15 августа

| Фото: svx.aero | Фото: svx.aero

Россия с 15 августа на взаимной основе возобновляет авиасообщение со Швейцарией, рейсы будут организованы с периодичностью раз в неделю, сообщает "Интерфакс".

О возобновлении перелетов по маршруту Москва - Женева - Москва говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в информационное агентство 1 августа. В нем отмечается, что штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение.

Накануне оперштаб сообщил об открытии с 1 августа границы РФ с Абхазией. Специалисты Роспотребнадзора дали положительное заключение на открытие границы.

Также с 1 августа в РФ возобновились полеты в три зарубежные государства: в Великобританию, Турцию и Танзанию