  • 1 августа 20201.08.2020суббота
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Авиасообщение со Швейцарией возобновит Россия с 15 августа

Общество, 17:05 01 августа 2020

svx.aero | Фото: svx.aero

Россия с 15 августа на взаимной основе возобновляет авиасообщение со Швейцарией, рейсы будут организованы с периодичностью раз в неделю, сообщает "Интерфакс".

О возобновлении перелетов по маршруту Москва - Женева - Москва говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в информационное агентство 1 августа. В нем отмечается, что штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение.

Накануне оперштаб сообщил об открытии с 1 августа границы РФ с Абхазией. Специалисты Роспотребнадзора дали положительное заключение на открытие границы.

Также с 1 августа в РФ возобновились полеты в три зарубежные государства: в Великобританию, Турцию и Танзанию

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиаперевозки , коронавирус , Швейцария

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 01.08.2020Авиасообщение со Швейцарией возобновит Россия с 15 августа
16:24 01.08.2020Тоболяки узнают, как восстановить заброшенные общественные пространства
15:34 01.08.2020Тюменцы могут повысить квалификацию, обратившись в центры занятости
15:03 01.08.2020Звание ветерана труда жителю Бердюжского района присвоили после вмешательства прокуратуры