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Инженерный резерв России выбирают в "Ребячьей республике"

Общество, 17:21 03 августа 2020

Ребячья республика во ВКонтакте | Фото: Ребячья республика во ВКонтакте

Основной этап конкурса "Инженерный резерв России-2020" стартовал в центре "Ребячья республика", сообщает пресс-служба ТИУ.

В нем принимают участие школьники, прошедшие отборочный этап конкурса весной. Тогда ребята готовили свое резюме, писали эссе на тему "Мир инженерных профессий будущего и мое место в нем". Лучшие работы были отобраны экспертным жюри, а победители получили право участия в основном этапе.

Смена продлится до 14 августа. Ее участники — школьники 4-10 классов Тюменской области. В рамках конкурсного этапа ребята будут заниматься по 13 техническим направлениям. Команды под руководством преподавателей Школы инженерного резерва и Центра архитектурной подготовки ТИУ разработают более 20 проектов и представят их жюри.

В свободное от проектной деятельности время ребята будут принимать участие в общелагерных мероприятиях: видеовизитки, тропа доверия, фестиваль блогеров, а также соревнованиях творческой и спортивной направленности.

На территории "Ребячьей республики" организованы отличные условия для занятий и отдыха, а также соблюдены все меры безопасности. Участников смены ждет пятиразовое питание, купание в бассейне, катание на велосипедах и самокатах и другое.

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# инженеры , Ребячья республика

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