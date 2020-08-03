Лжесотрудницу почты отправили в колонию за кражу в Тюмени

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Лжесотрудницу почты, похитившую более 60 тыс. рублей у тюменской пенсионерки, отправили в колонию на два года, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая в августе 2019 года освободилась из колонии, где отбывала наказание за мошенничество. Находясь в Тюмени, она совершила кражу у пенсионерки.

20 ноября 2019 года женщина и ее знакомая под видом работников почты пришли к 78-летней тюменке и попросили предъявить квитанцию о выплате последней пенсии. Пожилая женщина впустила их в квартиру и достала сумку, в которой хранились деньги и квитанции.

Выбрав момент, злоумышленницы похитили из сумки 63 тыс. рублей и лежавший на диване сотовый телефон, после чего скрылись.

В марте подозреваемая была задержана и заключена под стражу. Материалы дела в отношении сообщницы выделены в отдельное производство для ее установления.

С учетом рецидива суд назначил женщине два года в исправительной колонии общего режим и взыскал с нее возмещение ущерба потерпевшей.