В подпольном цехе в Тюмени мигранты производили водку, бренди и коньяк

| Фото: Прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: Прокуратура Тюменской области (архив)

Организаторов подпольного цеха по производству алкоголя будут судить в Тюмени. Полиция изъяла на складе продукцию на 27 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в декабре 2018 года иностранный гражданин создал в Тюмени преступную группу для производства и сбыта контрафактного алкоголя. В ее состав вошли трое его знакомых, а также неустановленный следствием участник.

Подпольный цех расположился на складе по ул. Чекистов. Руководитель привлек к производству в промышленных масштабах 10 видов водки, а также коньяка и бренди 25 мигрантов, которые проживали в этом же помещении.

В октябре 2019 года сотрудники полиции изъяли более 130 тыс. бутылок с алкогольной продукцией, готовой к реализации, более 19 тыс. литров этилового спирта в канистрах и 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Кроме того, были изъяты полуавтоматическая линия розлива, погрузочная техника, упаковочный материал и контрафактные марки.

Как отметили в прокуратуре, ущерб, причиненный правообладателям составил более 11,5 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени.