  • 3 августа 20203.08.2020понедельник
  • В Тюмени 27..29 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В подпольном цехе в Тюмени мигранты производили водку, бренди и коньяк

Происшествия, 15:42 03 августа 2020

Прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: Прокуратура Тюменской области (архив)

Организаторов подпольного цеха по производству алкоголя будут судить в Тюмени. Полиция изъяла на складе продукцию на 27 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в декабре 2018 года иностранный гражданин создал в Тюмени преступную группу для производства и сбыта контрафактного алкоголя. В ее состав вошли трое его знакомых, а также неустановленный следствием участник.

Подпольный цех расположился на складе по ул. Чекистов. Руководитель привлек к производству в промышленных масштабах 10 видов водки, а также коньяка и бренди 25 мигрантов, которые проживали в этом же помещении.

В октябре 2019 года сотрудники полиции изъяли более 130 тыс. бутылок с алкогольной продукцией, готовой к реализации, более 19 тыс. литров этилового спирта в канистрах и 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Кроме того, были изъяты полуавтоматическая линия розлива, погрузочная техника, упаковочный материал и контрафактные марки.

Как отметили в прокуратуре, ущерб, причиненный правообладателям составил более 11,5 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# контрафактный алкоголь , суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:42 03.08.2020В подпольном цехе в Тюмени мигранты производили водку, бренди и коньяк
14:03 03.08.2020Лжесотрудницу почты отправили в колонию за кражу в Тюмени
13:19 03.08.2020Полицейские нашли у тюменки галлюциногенные грибы
12:46 03.08.2020Водитель автомобиля Mercedes погиб на трассе Тюмень – Омск