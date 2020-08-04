Особенность нынешней уборочной страды назвали сладковские аграрии

sladkovo.admtyumen.ru sladkovo.admtyumen.ru

Особенность нынешней страды – это сроки. Никогда такого не было, чтобы так рано выходили труженики в поля. Три хозяйства сегодня ведут уборку ячменя и овса. Урожайность оставляет желать лучшего.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил ведущий специалист по управлению АПК администрации Сладковского района Андрей Иванов.

Аграрии Сладковского района первыми в Тюменской области вышли на уборку яровых культур. Способствовало тому то, что зерно поспело раньше обычного из-за суммы положительных температур и недостатка влаги.

"Первые комбайны вышли на уборку 2 августа. Начали с ячменя. СПК "Таволжан" убирает культуры напрямую. Урожайность оставляет желать лучшего, в среднем 15 центнеров с гектара. Овес еще меньше. Всего в "Таволжан" 8 тысяч гектаров предстоит убрать трудовым звеньям шести отделений кооператива. Сейчас задействованы в уборке яровых три отделения: Лопазное, Таволжан и Красивое. 13 молотящих комбайнов работают в полях", - рассказал Андрей Иванов.

К труженикам кооператива "Таволжан" присоединились механизаторы КФХ "Роса". Они ведут уборку ячменя раздельно и напрямую. Более 20 га убрано. В КФХ "Сажин" косят овсяно-гороховую смесь, первые 60 га пройдено.

Сушильное оборудование в этом году применять не придется, отмечают специалисты отрасли. Зерно и без того сухое.

"Засуха отразится на результатах урожайности. И еще одна проблема для нас – как засыпать семена. Щуплость зерна большая. Маленькое зерно, с небольшой энергией. И сегодня, в начале уборки, необходимости в дожде нет. Колос налился, сформировался, и теперь важно убрать зерновые с минимальными затратами", - говорит ведущий специалист по управлению АПК администрации Сладковского района Андрей Иванов.

Анжела Лебедева