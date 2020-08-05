В ТИУ создадут дополнительные бюджетные места для абитуриентов

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

146 дополнительных бюджетных мест будет создано в Тюменском индустриальном университете на 2021-2022 учебный год, сообщает пресс-служба вуза.

По словам ректора ТИУ Вероники Ефремовой, увеличение бюджетных мест не только даст возможность вузу привлечь больше талантливых абитуриентов. Это еще и потенциал для индустриальных партнеров, с которыми сотрудничает университет.

"Получив интеллектуальную элиту, способную реализовывать новые технологические и технические прорывы, компании смогут максимально развивать свой производственный потенциал и еще больше повысят инвестиционную привлекательность Тюменской области", - подчеркнула она.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ завершило процесс распределения бюджетных мест на 2021/22 учебный год. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Общее число установленных бюджетных мест ан 2021-2022 учебный год составило 576,4 тыс., из которых 33,7 тыс. – дополнительные бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета. В соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию акцент при распределении бюджетных мест смещается на региональные вузы.

По словам Валерия Фалькова, в 2021 году в целом по стране произойдет увеличение бюджетных мест 9%.

"Это значит, что больше бюджетных мест будет в большинстве субъектов и во многих университетах. Приоритетом являются кадры для цифровой экономики, поэтому самый большой рост – 18% – по сравнению с 2020 годом по IT-специальностям. На втором месте, согласно запросам регионов, - педагогические направления", - отметил глава ведомства. Он также добавил, что увеличение бюджетных мест будет происходить ежегодно вплоть до 2024 года.