Добровольцы из села Татарский Сингуль помогли потушить пожар в жилом доме

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Добровольцы из пожарной команды с. Татарский Сингуль помогли потушить пожар в жилом доме, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Вечером 1 августа в селе горел одноэтажный двухквартирный дом. Благодаря действиям прибывших на место вызова сотрудников 81-й пожарно-спасательной части и работников сельской добровольной пожарной команды, пожар был быстро потушен.

Добровольная пожарная команда создана в июле 2020 года. На счету четырех добровольцев не один потушенный пожар. На вооружении у добровольцев есть автомобиль АРС-14, уже несколько раз команда самостоятельно выезжала на тушение ландшафтных возгораний на территории села.