Есенгалий Ибраев с юргинскими полицейскими провел информационную акцию

| Фото: с личной страницы Есенгалий Ибраева во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Есенгалий Ибраева во ВКонтакте

Информационно-профилактическую акцию о видах мошенничества провел представитель Общественного совета при областном полицейском главке Есенгалий Ибраев с участковым полиции в с. Лесное Юргинского района.

Об этом он написал в своих страницах в соцсетях.

"Цель акции - предупредить население о новом распространенном виде преступлений - дистанционном или телефонном мошенничестве. Это вынуждение перечисления денежных средств преступникам под различными предлогами, передача реквизитов и паролей доступа к банковским картам, объявления о продаже, социальных выплатах с рассылкой писем по электронной почте и вирусных ссылок в социальных сетях и мессенджерах", - сказал он.

Разговаривая с лесновцами, Есенгалий Ибраев выяснил, что некоторые жители уже сталкивались с подобного рода мошенническими действиями, многие слышали из средств массовой информации о таких происшествиях. Кто-то обещал передать информационные листовки родителям или старшим родственникам. Некоторые после беседы просто благодарили за разъяснительную работу.

"Хочу еще раз обратить внимание: важно убедиться в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора и интернет переписки с неизвестными. Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и банковских учреждений, знакомыми и даже родственниками", - сообщил представитель Общественного совета при областном полицейском главке.

Есенгалий Ибраев еще раз напомнил жителям Юргинского района о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать неизвестным реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них, а также паспортные и другие персональные данные. "Обязательно сами перезванивайте родным и близким, чтобы убедиться, что им действительно нужна ваша помощь", - заметил он.

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Анжела Лебедева