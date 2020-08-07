Тюменка отличилась в забеге по таежным дебрям

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудник МЧС Наталья Семина заняла призовые места на двух этапах онлайн-забега "Таежные дебри -Тюмень", сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

После преодоления первого этапа соревнований (бег на шесть километров по дистанции "Карьеры") Наталья приняла участие в следующих двух этапах: "Озерный край" и "Дай газу", где прошла 10-километровую дистанцию скандинавской ходьбой и пробежала 10 км по пересеченной местности с набором высоты более 160 метров.

"На трассе ты борешься только сам с собой и секундомером, результат же узнаешь спустя несколько недель, когда все участники пройдут заданную дистанцию и предоставят свои результаты организаторам. Каждая дистанция уникальна: своя локация, особенности ландшафта и, конечно же, природа тюменского региона", - поделилась впечатлениями Наталья Семина.

На этапе "Карьеры" в своей возрастной группе Наталья заняла второе место, в "Озерном крае" - третье место.