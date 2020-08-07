Более семисот жителей региона обратились в прокуратуру по вопросам детства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 700 обращений по вопросам детства поступило в прокуратуру Тюменской области с начала 2020 года. Для сравнения: в прошлом году на аналогичную дату - 654.

Из них самые частые - вопросы исполнения судебных решений о взыскании алиментов. Также активно тюменцы интересовались защитой жилищных прав, в том числе детей-сирот, и оказанием детям медицинской помощи. Об этом в ходе интернет-конференции на сайте информационного агентства "Тюменская линия" рассказала старший помощник прокурора Тюменской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анна Петрова.

Она пояснила, что исполнение судебных решений, в том числе о взыскании алиментов на содержание детей, возложено на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. Если родитель уклоняется от уплаты алиментов, ему грозит административная ответственность: обязательные работы, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей. В отдельных случаях должникам грозит уголовная ответственность.

Также многих тюменцев интересует, с кем будут проживать дети, если родители после развода не могут об этом договориться. Анна Петрова пояснила, что в таком случае решение за них примет суд. При этом судебные органы учтут привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения между ними и ребенком. Отдельное внимание суд уделит материальному и семейному положению родителей, их занятости и способности обустроить комфортный быт для ребенка.

Евгения Шевцова