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Эксперты рассказали, как выбрать качественную рыбу

Общество, 11:24 08 августа 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

23 партии рыбы, общий вес которой превышает 108 килограммов изъяли из продажи специалисты регионального управления Роспотребнадзора за первое полугодие.

"Обследовано 98 объектов, которые занимаются оборотом рыбной продукции, 33 предприятия общепита, 65 предприятий продовольственной торговли", - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора Тюменской области.

Специалисты напоминают, что испорченную замороженную рыбу выдадут запах и вкус прогорклого жира. Кроме того, стоит помнить, что глаза и жабры у качественной рыбы чистые, выпуклые и прозрачные. Мутные, серые, высохшие, запавшие глаза подсказывают, что перед вами лежалый товар.

Жабры должны быть ярко-красными у свежей рыбы и красновато-серые — у замороженной. Стоить помнить, что если рыбу не раз замораживали, ее жабры приобретают белый цвет.

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