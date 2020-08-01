В областной прокуратуре пояснили, кто может стать опекуном ребенка

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Нравственные качества и способность дать ребенку достойное воспитание являются главными критериями для того, чтобы стать опекуном.

Об этом напомнила старший помощник прокурора Тюменской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анна Петрова. По ее словам, от тюменцев, желающих взять опеку над детьми, часто поступают подобные вопросы.

"Согласно Семейному кодексу РФ опекунами и попечителями детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. Ими не могут стать лица, лишенные родительских прав или ограниченные в них, судимые или подвергавшиеся уголовному преследованию, алкоголики и наркоманы. Также не назначаются опекунами однополые пары и бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине", - пояснила Анна Петрова в ходе интернет-конференции на сайте информационного агентства "Тюменская линия" .

Если у ребенка есть бабушки, дедушки или совершеннолетние братья и сестры, они имеют преимущество перед другими желающими оформить опеку или попечительство над ребенком. В любом случае специалисты учтут отношения между будущим опекуном и ребенком, отношение к ребенку членов его семьи и по возможности желание самого ребенка.

Еще один важный момент: жилплощадь будущего опекуна. По словам Анны Поповой, действующее законодательство не устанавливает здесь конкретных норм. Однако специалисты органов опеки проверят жилищные-бытовые условия кандидата и только тогда дадут заключение о возможности быть опекуном.

Евгения Шевцова