В Тюмени пополнить баланс транспортной карты теперь можно онлайн

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Новый способ пополнения баланса транспортной карты реализовали в Тюмени, сообщает администрация Тюмени.

Теперь после внесения денежных средств через онлайн-сервисы (Сбербанк оnline, личные кабинеты Запсибкомбанка и Газпром банка) для их фактического зачисления достаточно приложить карту к терминалу кондуктора. При прикладывании терминал сразу производит запись средств и выводит квитанцию "Пополнение". Для оплаты проезда необходимо повторно приложить транспортную карту к терминалу. Важно помнить, что предоплаченная сумма станет доступна через 30 минут.

"Горожане часто пользуются услугой пополнения баланса карты онлайн. Сейчас это стало еще удобнее и проще. Ранее для активации баланса необходимо было использовать киоски самообслуживания ТТС. Теперь достаточно приложить карту к терминалу кондуктора и денежные средства запишутся на счет", – рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Подробная инструкция нового способа пополнения баланса размещена на сайте. Прежние варианты пополнения также остаются в силе.