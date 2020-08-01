Тюменцев приглашают на волейбольные тренировки

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

На тренировки по волейболу и подвижным играм тюменцев от 6 до 50 лет приглашает спортивный инструктор Алексей Семкин, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Занятия проходят по адресу ул. Вербная, 9а в субботу с 18 до 21 часов, в понедельник, среду, пятницу - с 13 до 16 часов, во вторник и четверг – с 18 до 21 часов.

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тренер считает, что детей нужно с самого раннего возраста мотивировать хорошими примерами, проводить досуг активно и с пользой. Именно поэтому ребята участвуют в различных городских соревнованиях, таких как Фестиваль дворовых команд, Кубок главы, Кожаный мяч и другие.

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Информацию о занятиях можно уточнить по телефону: 8 (3452) 283-351. Всего в августе в тюменских скверах, парках, во дворах горожан ждут 154 инструктора. Графики их работы размещены в официальной группе департамента и в группе "Спорт Тюмени для всех".