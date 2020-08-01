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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Викуловские активисты пригласили сельских ребят на профилактический квест

Общество, 18:27 11 августа 2020

Фото из архива молодежного объединения "Направление ПЛЮС"

Профилактический квест "Быть здоровым - Здорово!" провели активисты молодежного объединения "Направление ПЛЮС" для ребят из сельских поселений Викуловского района.

Всесте с инструкторами местной детско-юношеской спортивной школы "Спринт" они побывали в Бородино, Базарихе и Березино. Участники квеста узнали об основных правилах личной гигиены, профилактике инфекционных заболеваний, лекарственных травах и ягодах, которые помогают предупредить болезни и оставаться здоровыми. Также ребята сыграли в интеллектуальную игру, а в завершение поучаствовали в танцевальном флешмобе.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Добровольцы детям" и регионального проекта "Лето пора находок, а не потерь".

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , волонтеры , детский летний отдых , квест

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