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Победители фотоконкурса #Мойтюменскийученик отправятся на линейку с букетами из конфет

Общество, 08:32 14 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поделиться красивыми фотографиями на конкурсе #Мойтюменскийученик приглашает семьи департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.

Фотографии школьников принимают в группе департамента "ВКонтакте" до 31 августа в комментариях к конкурсному посту.

Вместе с креативным создателем букетов из конфет Аленой Кислицыной организаторы выберут трех победителей в номинациях "Самый подготовленный ученик" (оценивается качество изображения, креативный подход, наличие школьной атрибутики), "Оригинальное фото" (оценивается качество изображения, идея, креатив). Третьим победителем станет обладатель наибольшего количества лайков.

Имена лучших станут известны 31 августа. На школьную линейку они отправятся с оригинальным школьным букетом из конфет.

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