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Тюменцы увидят еще один августовский звездопад

Общество, 18:14 17 августа 2020

Скриншот приложения Stellarium

Еще один метеорный поток - каппа-Цигниды действует в августе наряду со знаменитыми Персеидами. В ночь на 18 августа тюменцы могут увидеть пик его активности.

В отличие от Персеид каппа-Цигниды менее активные и яркие. Некоторые вспышки можно наблюдать невооруженным глазом, а также фотографировать через телескоп. Обычно звездный дождь наблюдается после 25 августа до 1 сентября, когда орбита Земли пересекается с пылевым следом от неизвестной кометы.

Радиант потока находится около звезды Каппа в созвездии Лебедя – откуда и название потока. Это кончик левого крыла звездной птицы. Наблюдать каппа-Цигниды лучше вдали от города и искусственных источников света.

Евгения Шевцова

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# звездопад , метеорные потоки

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