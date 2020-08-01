Тюменцы увидят еще один августовский звездопад

Скриншот приложения Stellarium Скриншот приложения Stellarium

Еще один метеорный поток - каппа-Цигниды действует в августе наряду со знаменитыми Персеидами. В ночь на 18 августа тюменцы могут увидеть пик его активности.

В отличие от Персеид каппа-Цигниды менее активные и яркие. Некоторые вспышки можно наблюдать невооруженным глазом, а также фотографировать через телескоп. Обычно звездный дождь наблюдается после 25 августа до 1 сентября, когда орбита Земли пересекается с пылевым следом от неизвестной кометы.

Радиант потока находится около звезды Каппа в созвездии Лебедя – откуда и название потока. Это кончик левого крыла звездной птицы. Наблюдать каппа-Цигниды лучше вдали от города и искусственных источников света.

Евгения Шевцова