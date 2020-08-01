  • 19 августа 202019.08.2020среда
  • USD73,4321
    EUR87,3401
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пожилым тюменцам помогают сохранить память

Общество, 17:00 18 августа 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Ежедневно, не выходя из дома, в формате онлайн-встреч со специалистами геронтологического центра пожилые тюменцы становятся участниками занятий по коррекции когнитивных расстройств и поддерживают жизненную активность, организуют собственный досуг.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, проект "Центр социально-психологических технологий для граждан с наличием когнитивных нарушений, в том числе деменции" соответствует основным направлениям нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".

Под руководством наставников участники проекта интенсивно тренируют память, мышление, воображение, развивают мелкую моторику, добавляют посильную физическую активность и положительные эмоции в свою жизнь, а также снижают дефицит общения и в целом существенно повышают качество своей жизни.

Кроме того, еженедельно в рамках проекта на дом доставляются бланки и материалы, необходимые для занятий, а также продуктовые наборы, сформированные на основе принципов здорового питания.

Дистанционный курс бесплатный и рассчитан на три месяца. Онлайн-занятия проходят по расписанию. Подробная информация по телефонам 8(3452) 64-66-61, 64-66-16, на сайте www.togc.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# онлайн-курсы , пожилые люди

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 18.08.2020Пациенток Перинатального центра бесплатно проконсультирует нутрициолог
18:29 18.08.2020Катализатор добра запустили общественники Тобольска
18:18 18.08.2020Астрономическая неделя в Тюмени
18:07 18.08.2020В Тюменской области маткапитал на первенца получили 1,6 тысячи семей