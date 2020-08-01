Тюменскую уху с нефтью и Тобольский кремль можно увидеть в тревел-шоу "Чек-лист"

| Фото: скриншот программы тревел-шоу "Чек-лист" | Фото: скриншот программы тревел-шоу "Чек-лист"

Съемки тревел-шоу "Чек-лист" прошли в Тюменской области. Зрителям покажут приготовление ухи с нефтью, Тобольский кремль и другие привлекательные для туристов места, сообщают организаторы шоу.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и местные жители рассказали ведущим проекта, что интересного можно увидеть в регионе, и как необычно провести время.

"Тюменская область богата нефтью, здесь предлагают множество развлечений и образовательных экскурсий, связанных с нефтедобычей. Есть даже специальный тур нефтяника, где можно увидеть буровую, которой более 60 лет, и попробовать самому добыть нефть. А смелым предложат особый деликатес — уху с нефтью: оказывается, после специальной обработки "чёрное золото" можно есть, или, вернее сказать, пить. Ведущий шоу Миша решил пойти дальше и попробовать выпить чистую нефть, но повторять такое не рекомендуется", - сказали авторы телевизионного проекта.

Во время путешествия в Тобольск, ведущие расскажут зрителям в эфире о кремле, колоколе весом 25 тонн, о Тюремном замке.

"Миша примерил тюремную одежду и кандалы, в которых когда-то содержали заключенных, осмотрел разные камеры — дореволюционную и советских времен. Часть камер сейчас переоборудована под тюремный хостел "Узник", стоит размещение 600 рублей за ночь. Уникальный опыт за минимальный бюджет получен, закрыты сразу два пункта чек-листа, и можно двигаться дальше", - подчеркнули авторы программы.

Любителям сочных фото ведущие тревел-шоу предлагают приобрести полет на воздушном шаре, где можно сделать "небесные селфи" и много красивых кадров Тюмени с высоты.

В Топ рекомендаций от ведущих вошли тюменские этнические рестораны, где обязательно стоит отведать сыровяленые продукты, и термальные источники, где можно восстановиться после долгих прогулок. Блогер прочекал источники на базе отдыха "Верхний бор" и в термальном курорте "ЛетоЛето".

Выпуск о туристической привлекательности и богатстве Тюменской области можно увидеть здесь.