Тюменцы стали чаще брать ипотеку на квартиры в новостройках

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Итоги выдачи ипотечных кредитов в Тюменской области за первое полугодие подвел начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Сибирского отделения №8647 ПАО "Сбербанк" Юрий Нагоричный. Он озвучил их на заседании пресс-клуба "Неформат" 19 августа.

По его словам, около 50% рынка ипотечного кредитования Тюменской области занимает Сбербанк. За семь месяцев эксперты зафиксировали рост спроса на 16% к аналогичному периоду 2019 года, в деньгах это +1,8 млрд рублей. В целом за указанный период банк выдал более 6 тыс. кредитов на сумму в 13 млрд рублей.

Динамика по месяцам неравномерна: в феврале и апреле было падение числа ипотечных сделок, при этом в июле банк побил собственный рекорд, выдав более 3 млрд рублей, что на 50% больше в сравнении с июлем 2019 года.

Средний чек ипотечного кредита в Тюменской области, по данным Сбербанка, - 2,15 млн рублей, средний срок - 213 месяцев. Интересно, что срок и размер чека в сравнении с прошлым годом почти не изменились. Около 25% клиентов, которые приобретают квартиры в ипотеку в Тюмени, имеют иногороднюю регистрацию, чаще всего это Ямал и Югра.

"Четко видно, как влияет на рынок ипотеки господдержка, в частности на новостройки. В первом квартале доля первичного рынка в нашем ипотечном портфеле была 19 процентов, во втором квартале уже 30 процентов. В июле она выросла до 39 процентов, в августе по прогнозам продержится на высоком уровне", - пояснил Юрий Нагоричный.

Повышенный спрос на покупку квартир в ипотеку наблюдается и среди успешных, обеспеченных людей, которые не хотят выводить средства с депозитов и избавляться от ценных бумаг, а берут кредит, потом что это выгодно. По ожиданиям, инфляция будет приблизительно перекрывать ставку, которую можно получить на рынке. Представитель Сбербанка сообщил, что из-за повышенного спроса и для его удовлетворения в компании уже несколько месяцев набирают новых сотрудников по ипотечному кредитованию, причем не только в Тюмени, но и по всей территории региона.

"Мы ожидали сокращения срока кредитования, но не наблюдаем его по югу Тюменской области. Какую сумму люди брали до ситуации с коронавирусом, такая и сохранилась после, но финансовая нагрузка на людей стала меньше. Для примера - в первом квартале средний платеж составлял 19,7 тысяч рублей, в июле уже 18,2 тысячи рублей. Следовательно, снижение составило полторы тысячи, или 9 процентов", - прокомментировал Юрий Нагоричный.

Дарья Казакова