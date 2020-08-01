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На участке автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск ввели реверсивное движение

Общество, 15:43 20 августа 2020

Уралавтодор во Вконтакте | Фото: Уралавтодор во Вконтакте

Реверсивное движение ввели на 568-м км автодороги Р-404 "Тюмень - Тобольск - Ханты- Мансийск" (мост через р. Вандрас). Оно действует с 20 августа до 15 октября 2020 года, сообщает Уралуправтодор.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ по гарантийным обязательствам.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.

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# ремонт дорог , Уралуправтодор

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