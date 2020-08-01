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Жители Тюменского района пополнили ряды "серебряных" волонтеров

Общество, 16:37 20 августа 2020

Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

121 житель Тюменского района вошел в число "серебряных" добровольцев в первом полугодии 2020 года. Такую цифру назвали на заседании в местной администрации, где обсуждали ход исполнения национального проекта "Демография" и региональных программ "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт-норма жизни", сообщает пресс-служба муниципалитета.

Для пожилых людей в муниципалитетах проводятся различные курсы. В работе задействованы учреждения социального обслуживания, учреждения образования, спорта и молодежной политики. Обучение проводят и сотрудники финансовых организаций. В первом полугодие обучение по различным программам прошли 1 тыс. 418 пожилых людей.

Для жителей Тюменского района старшего возраста проводят систематические занятия физкультурой и спортом по месту жительства. Формы физкультурно-оздоровительных мероприятий разнообразны: мастер-классы по скандинавской ходьбе и гимнастике на свежем воздухе, выполнение нормативов комплекса "Готов к труду и обороне", участие в Днях здоровья и спортивных фестивалях. Для пожилых людей действуют клубы по интересам.

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# национальный проект Демография , серебряные волонтеры

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