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Школьники и жители Заречного микрорайона Тюмени получат новый спортивный объект

Общество, 14:48 20 августа 2020

комитета по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города | Фото: комитета по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города

Футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, уличные тренажеры, детская игровая площадка появятся на территории школы № 43 в Заречном микрорайоне Тюмени. Новый спортивный объект сдадут в эксплуатацию перед новым учебным годом. Им смогут пользоваться и школьники, и жители микрорайона.

По информации комитета по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города, Руслан Кухарук в ходе рабочего объезда посетил данный объект и пообщался с директором школы Дмитрием Бородиным, строителями.

Сейчас рабочие выполняют асфальтирование под устройство спортивного покрытия. Устанавливают освещение, ограждение, трибуны для зрителей. Осенью здесь высадят 40 деревьев.

На многофункциональной спортивной площадке будут проводить массовые спортивные мероприятия, спартакиады. Глава города подчеркнул, что за объектом закрепят спортивного организатора, который будет проводить занятия бесплатно. Также здесь можно будет сдать нормативы ГТО или пройти подготовку к соревнованиям.

"Школа является тем местом, где ребенок проводит большую часть дня, и здесь крайне важна доступность школьных площадок для повседневного занятия спортом", - отметил Руслан Кухарук.

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# Заречный микрорайон , спорт , спортивная площадка

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