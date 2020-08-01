200 граммов наркотиков нашли у жителя Ишимского района
| Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России
59-летнего подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали ишимские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.
В квартире мужчины сотрудники полиции изъяли два свертка с растительным веществом, емкость с остатками вещества и электроплиту, которая использовалась для его изготовления. Изъятыми веществами оказались марихуана, гашиш и гашишное масло общей массой более 200 гр.
Ранее неоднократно судимый мужчина пояснил, что наркотики предназначены для личного употребления. Возбуждено уголовно дело. Фигуранту грозит лишение свободы до десяти лет.