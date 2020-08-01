Об особенностях оздоровительной кампании 2020 года рассказали в сорокинском "Спутнике"

| Фото: группа центра "Спутник" во ВКонтакте | Фото: группа центра "Спутник" во ВКонтакте

76 ребят отдыхают на второй смене в детском оздоровительно-образовательном центре "Спутник" в Сорокинском районе.

Это ребята из Сорокинского, Абатского, Бердюжского районов и Тюмени.Еще 73 ребенка из Сорокинского, Абатского и Викуловского районов отдохнули на первой смене в июле. Как пояснила директор центра Татьяна Стрельцова, это только половина всего количества детей, которых может принять лагерь летом. В целях санитарной безопасности в эту оздоровительную кампанию количество отдыхающих в загородных центрах ограничено вдвое.

При этом смены получились не менее веселыми и насыщенными, чем обычные. Педагоги и вожатые подготовили для ребят познавательные квесты, конкурсы, эстафеты, работают кружки и студии. Если позволяет погода, большинство мероприятий проходит на свежем воздухе. При этом июльскую жару отдыхающие перенесли легко: в корпусах "Спутника" установлены кондиционеры, а на территории много затененных зеленых зон.

Главной особенностью оздоровительной кампании этого года стало повышенное внимание к мерам безопасности. В первые четыре дня после заезда отряды не контактируют между собой. Обязательно соблюдение социальной дистанции, регулярная дезинфекция, персонал лагеря использует средства индивидуальной защиты. Питание в столовой организовано в две смены с перерывом на санобработку.

Еще одна особенность – полная отмена встреч отдыхающих с родителями. По словам Татьяны Стрельцовой, нововведение даже пошло на пользу: дети быстрее адаптируются к жизни в лагере, меньше скучают по родным. Ни один ребенок не уехал домой до конца смены.

Отдельно Татьяна Стрельцова отметила хорошее взаимодействие с муниципальными и областными службами.

"Если возникают вопросы, быстро решить их помогают коллеги из районной администрации, также постоянно поддерживаем связь с "Ребячьей Республикой" и Ларисой Шиловой. Думаю, что условия, в которых мы сейчас работаем, еще больше сплотили коллективы", - отметила она.

С завершением лета лагерные будни "Спутника" не заканчиваются. Впереди – традиционные осенние смены для школьников.

"В каком формате они будут проходить, окончательно пока не решено – все зависит от эпидситуации. В любом случае мы наработали за лето опыт и готовы принять детей на осенние смены, если будет такая возможность", - заключила Татьяна Стрельцова.

Евгения Шевцова