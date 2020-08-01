На месте пожара в Тюменской области нашли тело мужчины

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тело мужчины 1977 года рождения обнаружили на месте пожара в с. Исетское в Тюменской области 20 августа.

Сообщение о происшествии поступило в 23 часа 38 минут. На ул. Ленина загорелся частный дом размерами восемь на девять метров.

"Пламя ликвидировали в 0 часов 16 минут. Работало одно звено газодымозащитной службы. В тушении задействовали пять единиц техники, семь человек личного состава. Погиб мужчина", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огонь повредил веранду на площади 14 кв. метров и кровля на площади 25 кв. метров. Общая площадь пожара составила 39 кв. метров.

Причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова