  • 21 августа 202021.08.2020пятница
  • USD73,7711
    EUR87,4261
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На месте пожара в Тюменской области нашли тело мужчины

Происшествия, 09:49 21 августа 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тело мужчины 1977 года рождения обнаружили на месте пожара в с. Исетское в Тюменской области 20 августа.

Сообщение о происшествии поступило в 23 часа 38 минут. На ул. Ленина загорелся частный дом размерами восемь на девять метров.

"Пламя ликвидировали в 0 часов 16 минут. Работало одно звено газодымозащитной службы. В тушении задействовали пять единиц техники, семь человек личного состава. Погиб мужчина", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огонь повредил веранду на площади 14 кв. метров и кровля на площади 25 кв. метров. Общая площадь пожара составила 39 кв. метров.

Причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:49 21.08.2020На месте пожара в Тюменской области нашли тело мужчины
17:54 20.08.2020Служебная собака раскрыла кражу кедровых шишек в Югре
17:50 20.08.2020Жителя Тюменского района подозревают в двойном убийстве
16:38 20.08.2020Водитель иномарки погиб на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск