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Зарегистрировать автомобиль можно в МФЦ

Общество, 13:47 21 августа 2020

minpromtorg.ru | Фото: minpromtorg.ru

Зарегистрировать транспортное средство теперь можно и в МФЦ. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 21 августа, сообщает пресс-служба кабмина.

Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы.

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.

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# автомобиль , МФЦ , регистрация

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