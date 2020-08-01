  • 21 августа 202021.08.2020пятница
  • USD73,7711
    EUR87,4261
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Поиск взрывных устройств ведут росгвардейцы в Тюмени

Общество, 14:00 21 августа 2020

Росгвардия | Фото: Росгвардия

Сборы взрывотехников и саперов Росгвардии проходят в Тюмени. Участники отрабатывают поиск, идентификацию, локализацию, обезвреживание и уничтожение взрывных устройств, взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ, сообщает Росгвардия.

Военнослужащие инженерно-саперного взвода центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии и сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области оттачивают профессиональные навыки и обмениваются опытом.

Полевой выход саперов и взрывотехников Росгвардии завершится аттестацией с подтверждением допуска к самостоятельному выполнению служебно-боевых задач инженерной службы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# взрывотехники , Росгвардия , сборы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:05 21.08.2020Фюзеляж вертолета Ми-26 доставили в Тюмень из Югры
14:00 21.08.2020Поиск взрывных устройств ведут росгвардейцы в Тюмени
13:54 21.08.2020Тюменцев зовут на игру "Сто к одному" с представителями молодежных сообществ
13:47 21.08.2020Зарегистрировать автомобиль можно в МФЦ