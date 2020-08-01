Поиск взрывных устройств ведут росгвардейцы в Тюмени

| Фото: Росгвардия | Фото: Росгвардия

Сборы взрывотехников и саперов Росгвардии проходят в Тюмени. Участники отрабатывают поиск, идентификацию, локализацию, обезвреживание и уничтожение взрывных устройств, взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ, сообщает Росгвардия.

Военнослужащие инженерно-саперного взвода центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии и сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области оттачивают профессиональные навыки и обмениваются опытом.

Полевой выход саперов и взрывотехников Росгвардии завершится аттестацией с подтверждением допуска к самостоятельному выполнению служебно-боевых задач инженерной службы.