  • 25 августа 202025.08.2020вторник
  • USD74,4184
    EUR87,9030
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Спортивный центр "Олимпия" в поселке Андреевский откроют после ремонта

Общество, 08:37 25 августа 2020

администрация Тюменского района ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте

Текущий ремонт завершен в центре физкультурной и спортивной работы "Олимпия" в пос. Андреевский Тюменского района, сообщает администрация муниципалитета.

В рамках антитеррористической защищенности на объекте установили системы видеонаблюдения и оповещения. Учреждение во время рабочей поездки посетила глава Тюменского района Светлана Иванова.

Директор центра Андрей Квинт рассказал, что спорткомплекс начнет работать в сентябре. Его смогут единовременно посещать 94 человека. Кроме спортивного и тренажерного залов, инфраструктура центра включает открытую спортплощадку с искусственным покрытием для игры в теннис и турниковый комплекс.

По словам инструктора по спорту Тимура Сагитуллина, спортивное сооружение предназначено для занятий по месту жительства и учебных тренировок, а также соревнований районного и регионального уровня по спортивной борьбе, настольному теннису и другим видам спорта.

Светлана Иванова также осмотрела Андреевскую среднюю школу, где идет комплексный капитальный ремонт школы и ремонтируется отделение дошкольного образования с благоустройством прилегающей территории. Здесь возведут новое ограждение, обустроят спортивную зону с беговой дорожкой, комплексом ГТО, хоккейным кортом и прогулочными участками для малышей. Работы завершатся в августе 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# капитальный ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:34 25.08.2020Тюменцев научат правильно работать с голосом
09:23 25.08.2020Тюменские дома до 15 сентября должны получить паспорта готовности к предстоящей зиме
09:12 25.08.2020Сергей Кравцов ответит онлайн на вопросы педагогов
09:01 25.08.2020Тюменские ученые предложили новый метод лечения болезни Альцгеймера