Спортивный центр "Олимпия" в поселке Андреевский откроют после ремонта

| Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте

Текущий ремонт завершен в центре физкультурной и спортивной работы "Олимпия" в пос. Андреевский Тюменского района, сообщает администрация муниципалитета.

В рамках антитеррористической защищенности на объекте установили системы видеонаблюдения и оповещения. Учреждение во время рабочей поездки посетила глава Тюменского района Светлана Иванова.

Директор центра Андрей Квинт рассказал, что спорткомплекс начнет работать в сентябре. Его смогут единовременно посещать 94 человека. Кроме спортивного и тренажерного залов, инфраструктура центра включает открытую спортплощадку с искусственным покрытием для игры в теннис и турниковый комплекс.

По словам инструктора по спорту Тимура Сагитуллина, спортивное сооружение предназначено для занятий по месту жительства и учебных тренировок, а также соревнований районного и регионального уровня по спортивной борьбе, настольному теннису и другим видам спорта.

Светлана Иванова также осмотрела Андреевскую среднюю школу, где идет комплексный капитальный ремонт школы и ремонтируется отделение дошкольного образования с благоустройством прилегающей территории. Здесь возведут новое ограждение, обустроят спортивную зону с беговой дорожкой, комплексом ГТО, хоккейным кортом и прогулочными участками для малышей. Работы завершатся в августе 2021 года.