Рынок труда после пандемии будет расти

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Рынок труда после пандемии будет расти - большинство российских работодателей в условиях пандемии коронавируса, сотрудников не сокращали и сокращать не планируют.

К таким выводам пришли эксперты фонда ВЦИОМ и Национального агентства развития квалификаций (НАРК), которые представили результаты второй фазы апробации автоматизированной системы сбора данных о существующих и перспективных квалификациях в экономике России.

Вторая волна онлайн-исследования НАРК — фонда ВЦИОМ посвящена реакции предприятий на введение ограничительных мер санитарно-эпидемиологического характера. В онлайн-опросе с 6 мая по 29 июня 2020 года принял участие 4 тыс. 131 работодатель: руководители предприятий, линейные руководители и сотрудники HR-служб.

Как показал опрос в привычном режиме трудилась почти половина респондентов (48%), почти столько же работали в удаленном режиме (44%). Небольшая доля респондентов находилась дома с сохранением заработной платы (6%). Руководителей предприятий с неоплачиваемым отпуском зафиксировано не было.

При этом подавляющее большинство компаний (81%) работают в период пандемии и не планируют сокращения сотрудников, а 3% даже увеличили или планируют увеличить штат в нынешней ситуации. О полной остановке деятельности организации сообщили 8% респондентов. Работают, но сократили (или планируют сократить) численность сотрудников значительно и незначительно по 2% респондентов соответственно.

Перспективы спроса на квалифицированных сотрудников после окончания пандемии выглядят оптимистично: более половины работодателей считают, что спрос не изменится (63%). О том, что он вырастет значительно, сообщают 7% опрошенных, незначительно — еще 6%. Возможного снижения ожидают только 7%, из них 5% предполагают незначительное снижение, а 2% — значительное. Затруднились оценить динамику спроса на работников своей профессии и квалификации 17%.

Данное исследование, отмечено в сообщении, предпринято в рамках и на программно-аппаратной базе проекта создания национальной системы квалификаций, которая по инициативе президента РФ развивается с 2014 года. Одним из ее важнейших элементов является мониторинг рынка труда, направленный на определение потребностей экономики в квалифицированных людях и их подготовке в системе образования.

В реестре Минтруда описаны 1 тыс. 977 квалификаций, однако они нуждаются в постоянном обновлении. Для того чтобы прояснить ситуацию на рынке труда, был предпринят проект НАРК — ВЦИОМ. Результаты мониторинга жизненного цикла квалификаций и президентский проект развития квалификаций могут оказывать значительное влияние на сокращение разрыва между запросами работодателей и подготовкой специалистов.