На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск задержали мужчину, устроившего поножовщину в машине

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Мужчину, подозреваемого в покушении на убийство двух человек на федеральной автодороге, задержали тобольские автоинспекторы, сообщает МО МВД России "Тобольский".

На 236-м км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск к тобольским автоинспекторам подошел окровавленный мужчина и попросил помощи. Пострадавший пояснил, что следует из Самарской области в Ханты-Мансийский автономный округ со своими знакомыми. По пути между ехавшими произошел конфликт, в ходе которого товарищ, сидевший на заднем сидении, достал нож и нанес удары 38-летней женщине и 42-летнему мужчине. Пытаясь спасти свои жизни, пострадавшие выбежали из машины. Сотрудники полиции оперативно вызвали потерпевшим скорую помощь и задержали злоумышленника.

Полицейские доставили задержанного в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.