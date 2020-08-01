Учебно-научную школу ТюмГУ ждет ребрендинг и расширение направлений работы

| Фото: Региональный центр "Новое поколение" ВКонтакте | Фото: Региональный центр "Новое поколение" ВКонтакте

Учебно-научную школу ТюмГУ, самый большой проект регионального центра "Новое поколение", который создан в сотрудничестве с Тюменским государственным университетом, ждет ребрендинг. Пять имеющихся тематических смен объединит название Distancium. Помимо этого, появятся новые направления и количество смен увеличится до восьми.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала менеджер по работе с талантливыми учащимися регионального центра "Новое поколение" Ольга Дежурко. Она пояснила, что новое название будет транслировать несколько посылов, характеризующих работу центра. Во-первых, это обучение вдолгую: многие участники проектов взаимодействуют с "Новым поколением" на протяжении нескольких лет, приезжают на смены, начиная с 8 класса и вплоть до 11. Во-вторых, это возможность учиться не только для юных тюменцев, но и для ребят из других регионов. И в-третьих, это та самая дистанция, которая сейчас характерна для всего общества, это работа через онлайн без потери качества.

"Помимо этого мы хотим расширять линейку смен. Мы всегда думаем, что бы еще предложить современным подросткам и школьникам. С 23 октября по 1 ноября планируем провести медиасмену, потому что считаем, что освещение и умение работать с информацией - это важный навык для каждого человека. Также в планах - проекты с навыками "4К": коммуникация, работа в команде, креативность и критическое мышление", - сообщила Ольга Дежурко.

Первая смена под эгидой Distancium, посвященная математике, физике и информатике, начнется 23 сентября. Участниками станут около 200 победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Форма в связи с противоэпидемическими мероприятиями немного изменится: если раньше организаторы делали упор на soft skills, на коммуникацию, умение работать в команде, то теперь больше внимания сосредоточат на учебной части. Это будет ударной подготовкой к олимпиадам и хорошим стартом, чтобы вернуться в форму после каникул, считает менеджер. Далее смены разной тематики пойдут одна за другой, и их будет порядка восьми.

Напомним, что Учебно-научная школа ТюмГУ - это предмет, в первую очередь связанный с предметной и олимпиадной подготовкой. Это интенсивное погружение в науку, когда дети могут заниматься с педагогами из вузов (не только тюменских, но и из других регионов России) и получать знания, отличные от школьной программы, готовиться к проектной деятельности. Ранее отбор участников был только по портфолио, но с 2019 года "Новое поколение" организовало дистанционные модульные курсы по предобучению, куда могут попасть все желающие. По результатам этих курсов ребенок имеет возможность учиться и на интенсивных сменах.

Региональный центр "Новое поколение" появился в Тюменской области несколько лет назад и создан по модели образовательного центра "Сириус". Программы центра ориентировали как на старшеклассников, так и на детей из 5-7 классов. Все занятия бесплатные.

"Мы делаем ставки на soft skills. Понятно, что очень важно иметь базовые знания по предметам школьной программы, но для профессии здорово владеть надпредметными навыками, когда вы понимаете, как соединить химию и креативность, информатику и робототехнику. Когда на стыке этих знаний вы можете создавать свои проекты и реализовывать их в этом ключе, тогда практически любая профессия будет вам по плечу", - уверена Ольга Дежурко. Она привела данные исследований, согласно которым вряд ли у современных школьников получится устроиться и проработать продолжительное время на одном месте. Скорее всего, с завидной регулярностью будет смена вектора работы, поэтому ребятам надо быть готовыми учиться новому и уметь применить свои знания в новых направлениях.

Актуальная информация о сменах и работе регионального центра "Новое поколение" - в группе.

Дарья Казакова