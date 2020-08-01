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Дмитрий Антипов: в Тюмени соблюдаются все нормативы озеленения

Экономика, 18:00 27 августа 2020

Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

При строительстве новых микрорайонов все нормативы озеленения соблюдаются. Это контролируется еще на стадии проектирования и прохождения экспертизы проектной документации. Об этом рассказал заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы Дмитрий Антипов.

В 2020 году в Тюмени высадят более 8 тысяч деревьев. К 2025 году обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования составит 28,7 кв. метров на человека – это больше, чем предусмотрено нормативами градостроительного проектирования (16 кв. метров на человека).

Депутат подчеркнул, что новые деревья и кустарники в городе высаживаются с учетом климатических условий: подбираются породы деревьев и их размер. "Если благоустройство проводится за счет средств городского бюджета или в рамках нацпроектов, то применяется крупноразмерный посадочный материал. Управы своевременно осуществляют грамотный уход, поэтому деревья приживаются лучше", - рассказал Антипов.

Что касается застройщиков, также занимающихся озеленением, то они нередко экономят на посадочном материале, используя ранние саженцы. Задача городских властей и думы - предусмотреть меры, чтобы при благоустройстве территорий строительные организации учитывали требования города к качеству посадочного материала, проявляя заботу об экологии и обеспечивая комфортное проживание тюменцев, считает депутат.

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# гордума , депутаты , озеленение

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