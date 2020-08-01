Тюменская таможня передала 144 пары обуви в Росимущество

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

144 пары обуви общей стоимостью около 2 млн рублей переданы Тюменской таможней в Росимущество.

Указанные товары, сообщает пресс-служба таможни, были изъяты в сентябре 2019 года на российско-казахстанской границе в ходе контрольных мероприятий во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"При досмотре в грузовом отсеке задержанного автомобиля таможенниками обнаружена продукция известных торговых брендов "ECCO" и "Timberland". Экспертизой установлено, что мужские и детские обувные изделия являются контрафактными, - пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Роман Шепер. - В таможню от представителей правообладателей поступили заявления о нарушении исключительных прав на товарные знаки".

В связи с тем, что собственник товара установлен не был, суд принял решение о признании имущества бесхозяйным и обращении его в собственность государства.

"Поскольку эти товары признаны бесхозяйными, то они после оценки будут проданы, - сообщил корреспонденту "Тюменской линии" начальник отдела межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе Алексей Крекнин. - Для этого существует целая процедура. Скорее всего, эти товары будут проданы через электронный аукцион для неограниченного круга лиц".

Этот случай не единственный в практике Тюменской таможни. В конце мая 2020 г. представителям Росимущества передано 186 единиц бесхозяйных товаров. Предметы одежды и обуви производства Италии, Германии, Турции, Франции, Индии и Китая реализовывались индивидуальным предпринимателем без документов, подтверждающих законность приобретения и ввоза их на таможенную территорию ЕАЭС. Суд также вынес решение о признании имущества бесхозяйным.

Всего с начала 2020 года Тюменской таможней в Росимущество передано товаров на общую сумму более 10 млн рублей.

Борис Олейник